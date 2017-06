Meisje (17) met hoofdletsel gevonden in berm

ARNHEM - Een meisje van 17 is woensdagmiddag 31 mei in een berm in Arnhem gevonden, ze was ernstig gewond. Voorbijgangers vonden haar op de kruising van de Westervoortsedijk en de Zevenaarseweg.

Het meisje is met hoofdletsel naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht. Wat er precies is gebeurd blijft dagen onduidelijk, omdat het slachtoffer niet aanspreekbaar is.

Meisje kon dagen niet praten

Op de plek waar de 17-jarige wordt gevonden, zijn geen sporen te vinden die duidelijk maken wat er gebeurd is. In eerste instantie denkt de politie dat het meisje bevangen is door de hitte van die dag. Pas eind vorige week was het meisje aanspreekbaar en vertelt ze te zijn aangereden door een scooter.

Bureau GLD

In Bureau GLD zoekt de politie getuigen van de aanrijding en de bestuurder van een glimmende, zwarte scooter. 'Misschien heeft de bestuurder helemaal niet gemerkt dat het meisje is gevallen en daarbij gewond is geraakt', aldus de politie over de zaak.

Herstel kan weken duren

Het herstel van het meisje kan nog weken duren. Door de aanrijding heeft ze een zware hersenschudding opgelopen en heeft nog steeds moeite met praten en is snel moe. Het slachtoffer is inmiddels wel weer thuis. De politie hoopt dat er mensen zijn die kunnen vertellen wat er gebeurt is op 31 mei.