Verdachten in Harderwijk aangehouden voor woningoverval Nunspeet

NUNSPEET - De politie heeft twee mannen van 20 en 21 jaar oud uit Bergen op Zoom aangehouden op verdenking van de woningoverval afgelopen nacht aan de Ribesweg in Nunspeet. Ze werden kort na de overval aangehouden bij een controle in Harderwijk.

Na de overval zocht de politie in de wijde omgeving naar de verdachten. Bij Harderwijk zag de politie een auto de N302 oprijden. Deze werd ter controle aan de kant gezet. De mannen konden hun aanwezigheid in de omgeving niet goed verklaren. Bovendien bleek uit de kentekencontrole dat de eigenaar van de auto eerder inbraken had gepleegd. Daarop werd de auto onderzocht en vond de politie geld en sieraden die overeen leken te komen met de buit van de overval in Nunspeet. Op de kleding van de verdachten bleken ook nog bloedsporen te zitten, mogelijk van het slachtoffer van de overval.

Gebroken neus en rib

Het 66-jarige slachtoffer zou rond middernacht in zijn tuin door twee onbekenden zijn overvallen, geschopt en geslagen. Daarna werd de man mee naar binnen gesleurd en ook hier mishandeld. Daarbij werd geld geëist. Het is niet duidelijk of de verdachten gewapend waren. Het slachtoffer liep een gebroken neus, een gebroken rib en verschillende kneuzingen en blauwe plekken op. Hij is ter observatie in het ziekenhuis opgenomen.

De recherche heeft de zaak nog in onderzoek en verhoort de verdachten. De politie is op zoek naar getuigen.