12 jaar cel voor gevluchte man na moord

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft Fathi A. veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor de moord op de 39-jarige Russische Victoria Retsjkina uit Hoevelaken. Dit was conform de eis van het Openbaar Ministerie. De man is bij verstek veroordeeld.

De moeder van zes kinderen werd in november 2015 dood gevonden in haar woning aan de Frans Tromplaan in Hoevelaken. Ze was door messteken om het leven gebracht. Op dat moment waren 5 van de 6 jonge kinderen thuis. Zij vonden hun moeder en belden bij de buren aan met de woorden: 'We denken dat mama dood is.'

Het motief voor de moord zou jaloezie zijn: hij dacht dat zijn ex een nieuwe vriend had.

De veroordeelde A. is haar ex en vader van vijf van haar zes kinderen. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig. De man vluchtte na de moord naar Libië.

De kinderen eisten twee weken geleden ieder 20.000 euro schadevergoeding. De rechtbank wees deze claims af. A. zei destijds tegen de politie dat een derde persoon in de woning was. Volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor.

