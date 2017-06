Vier jaar cel voor gijzeling en beroving taxichauffeur

APELDOORN - Een 34-jarige Apeldoorner is dinsdag veroordeeld tot vier jaar cel voor onder andere het gijzelen en beroven van een taxichauffeur.

De man stapte in de nacht van 19 op 20 november 2015 bij de taxichauffeur in om hem - naar eigen zeggen - terug te pakken van een eerder akkefietje.

De Apeldoorner liet de chauffeur via Zutphen en Lichtenvoorde naar Winterswijk rijden. Onderweg bedreigde hij hem met een vuurwapen. Ook sloot hij de chauffeur drie keer op in de kofferbak van de taxi.

De dader stal het geld uit de werkportemonnee van het slachtoffer en liet hem geld pinnen van zijn bankrekening. Tot slot pinde de man zelf nog twee keer van de rekening van de chauffeur.

De straf is gelijk aan de eis. De man was al eerder in aanraking gekomen met de politie voor vermogens- en geweldsdelicten.