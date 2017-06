Groen licht voor bouwmarkt Hornbach in Ressen

Hornbach in Wateringen (Foto: Wikipedia)

RESSEN - Er kan een bouwmarkt, tankstation en restaurant komen bij Ressen langs de A325. Dat concluderen de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland. Dat betekent dat bouwbedrijf Hornbach zich er kan vestigen.

Er is afgesproken dat op de locatie geen andere winkels of horeca komen en de directe omgeving als park wordt ingericht.

Nijmegen praat al langer met Hornbach over de bewuste locatie ter hoogte van bioscoopcomplex Cinemec in Lent. Uit onderzoek blijkt volgens de gemeente dat het de enige beschikbare en passende plek is voor een bouwmarkt.

De gemeente Nijmegen verwacht dat de komst van Hornbach minimaal 120 fulltime arbeidsplaatsen oplevert.