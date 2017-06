Moet Jeugdzorg dokken voor misbruik 14-jarige? Onafhankelijke psychiater doet onderzoek

ARNHEM - Een onafhankelijke psychiater mag onderzoek doen naar een misbruikschandaal binnen Jeugdzorg Gelderland. Dat heeft de rechter besloten. Een toen 14-jarige jongen werd seksueel misbruikt door zijn pleegvader. Jeugdzorg liet de jongen nog maanden bij de man wonen, zelfs toen al duidelijk was dat hij het kind seksueel misbruikte.

De jongen, inmiddels een volwassen man van 31, zegt dat hij nog altijd last heeft van de gevolgen van het misbruik en de manier waarop Jeugdzorg hem heeft behandeld. Na het misbruik werd hij gezien en behandeld als dader in plaats van slachtoffer. Hij heeft PTSS (Post Traumatische Stress Syndroom) opgelopen en zal waarschijnlijk nooit zou kunnen werken voor de kost. Daarom eist hij een schadevergoeding.

'Klachten nu niet door misbruik'

Jeugdzorg heeft in het verleden excuses gemaakt voor het misbruik dat zich in 2000 al voor deed. De pleegvader is strafrechtelijk vervolgd. Ook heeft de jongen een schadevergoeding gekregen uit het Fonds Geweldsdelicten. Jeugdzorg vindt dat hij niet kan aantonen dat de klachten die hij nu heeft te wijten zijn aan 'vroeger'. Twee weken geleden liet Jeugdzorg in een rechtszaak weten dat ze er niets voor voelt om een onafhankelijke psychiater in te schakelen. De zaak zou al zijn verjaard.

Ettelijke tonnen

De rechter heeft nu dus anders besloten. Een onafhankelijke psychiater gaat onderzoeken of er een causaal verband is tussen de huidige klachten van de man, het misbruik in 2000 en de behandeling door Jeugdzorg nadien.

Mocht Jeugdzorg Gelderland, nu Jeugdbescherming Gelderland, de rechtszaak verliezen, dan kan ze rekenen op een claim van ettelijke tonnen.

