Berg en Dal vertienvoudigt laadpalen voor elektrische auto's

GROESBEEK - Het college van Berg en Dal stelt voor om dertig elektrische laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen. Dat zijn er nu nog drie.

Het elektrisch rijden neemt een grote vlucht. Ruim 117.000 elektrische auto's rijden in Nederland rond. Er zijn momenteel ruim 13.000 publieke laadpunten.

Gezamenlijke aanbesteding scheelt kosten

Om die groei te stimuleren wil de provincie Gelderland naar tweeduizend openbare laadpunten in 2020. De schatting is dat in Berg en Dal behoefte is aan dertig extra laadpalen. De provincie Gelderland zal de aanbesteding voor die palen samen met Overijssel verzorgen. Dat scheelt gemeenten aardig in de kosten.

Door de gezamenlijke aanbesteding verwacht Berg en Dal maximaal 500 euro per laadpaal kwijt te zijn. Bijna zes keer minder dan als de gemeente de laadpalen zelf zou aanschaffen. Voor dat bedrag worden de palen geplaatst, onderhouden en gedurende tien jaar geëxploiteerd.

In 2050 energie neutraal

Berg en Dal krijgt de laadpalen op strategische plekken en op aanvraag van bewoners die geen eigen parkeermogelijkheid hebben. Ze dragen volgens het college flink bij aan de ambitie om in 2050 energie neutraal te zijn, omdat auto's in Berg en Dal voor een derde verantwoordelijk zijn voor het energieverbruik.

Berg en Dal wil vanaf 2018 maximaal tien palen per jaar plaatsen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.