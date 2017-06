Kunst van papier in CODA Museum

Beeld: screenshot YouTube

APELDOORN - CODA Museum in Apeldoorn opende maandag officieel de deuren voor de tentoonstelling CODA Paper Art 2017. Het is de achtste editie. Iedere twee jaar is er in het CODA Museum een expositie waarin papier en karton centraal staan.

Tijdens deze tentoonstelling draait alles om kunstwerken van papier. 31 kunstenaars uit binnen- en buitenland exposeren tot eind oktober hun soms wel metershoge kunstwerken. Het gaat om installaties, ruimtelijke werken en sieraden van papier en karton. Een van de kunstenaar is de Apeldoornse Vienna Romanée: 'Ik spaar data uit kranten. Die naai ik vervolgens aan elkaar met mensenharen. Ook dat heeft te maken met tijd. Haar groeit. Op het moment dat je het afknipt of uittrekt, dan stopt dat groeiproces. In mijn werk zorg dat weer voor groei.'