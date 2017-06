VIDEO: Schooldirecteur over dood Romy (14): 'verdriet, verbijstering en radeloosheid'

DE GLIND - Verdriet, verbijstering en radeloosheid vechten om voorrang op de J.H. Donnerschool in De Glind, de school van de 14-jarige Romy. Maar er komt ook veel steun van buitenaf.

Politie, school en gemeente Barneveld gaven dinsdagmorgen een toelichting op de gebeurtenissen na de dood van het meisje. Op de J.H. Donnerschool zitten kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die speciaal onderwijs nodig hebben.

Op de school heersen verdriet, verbijstering, radeloosheid en onbegrip, zei Jan Hofman. Ook vloeien tranen. 'Het is een moeilijke dag vandaag', aldus de schooldirecteur.

'Laat ouders met rust'

De ouders van Romy ervaren veel steun, maar willen graag met rust worden gelaten, meldde burgemeester Asje van Dijk. Volgens hem is er weer enige rust, nadat in de zaak rond de dood van Romy een aanhouding was verricht. Het gaat om een jongen van 14 uit Lunteren.

Verslaggever Vera Eisink sprak met Van Dijk: 'Dit gaat alle begrip te boven. Het is belangrijk dat kinderen met hun ouders en leerkrachten praten. Je moet de kinderen van deze leeftijd loslaten, die kun je niet vast blijven houden. Maar volwassenen hebben wel de verantwoordelijkheid om te praten over risico's. Het leven gaat door.'

In de school is een stilteruimte ingericht waar kinderen en leerkrachten hun gedachten kunnen verwoorden.

