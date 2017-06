Man nog steeds vast na massale vechtpartij Druten

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Een 50-jarige man uit Tiel zit nog steeds vast na de massale vechtpartij in Druten van zondagavond. De politie is nog altijd druk doende met het onderzoek naar die vechtpartij in de Drutense wijk Nijenkamp. Daarbij zijn zondagavond laat vier personen gewond geraakt en zeker acht auto’s beschadigd. Op de Heersweg zou een auto in brand zijn gestoken.

Een woordvoerder van de politie zei dinsdagochtend dat het geen kwestie is van een simpele ruzie na een verkeersongeval. Hij spreekt van een complexe situatie waarbij meerdere partijen zijn betrokken. De politie heeft nog geen duidelijk beeld van wat er precies is gebeurd en wat de achtergrond is van het conflict. Er wordt daarom nog naar getuigen gezocht.



Rond elf uur ’s avonds kreeg de politie de melding dat meerdere mensen op straat aan het vechten waren en dat er met auto’s op elkaar werd ingereden. Bij aankomst trof de politie op straat een chaos aan. Later ontdekte de politie in een woning in Druten zeven personen, die bij de vechtpartij betrokken zouden zijn geweest. Drie van hen hadden verwondingen, van wie er twee naar het ziekenhuis moesten.



De 50-jarige man uit Tiel werd aangehouden. Hij was gevlucht en hield zich schuil in de struiken. De man raakte lichtgewond toen een politiehond hem beet. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit. Via onze mediapartner RTV Totaal

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden