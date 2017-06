School van overleden Romy afgezet met lint

DE GLIND - De omgeving van de J.H. Donnerschool in De Glind van de overleden 14-jarige Romy uit Hoevelaken is afgezet met lint en een verbodsbord. De gemeente Barneveld en de school willen zo pottenkijkers op afstand houden.

De maatregel geldt om leerlingen en leerkrachten ongestoord de school in en uit te kunnen laten gaan. 'Het is een school voor kwetsbare kinderen', zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. 'We doen een beroep op iedereen om zich terughoudend op te stellen.'

Verslaggever Vera Eisink maakte het volgende filmpje:

De school besloot eerder tot extra begeleiding voor de leerlingen. Ook wordt het lesprogramma aangepast. Op het schoolplein hangt de vlag halfstok.

Het meisje werd vrijdag dood gevonden in het Utrechtse Achterveld. Een even oude jongen uit Lunteren is aangehouden als verdachte. Maandagavond was in Hoevelaken een herdenkingsbijeenkomst. Die werd bijgewoond door zo'n 200 mensen.

