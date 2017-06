Peter Bosz verhuist van Ajax naar Borussia Dortmund

APELDOORN - Trainer Peter Bosz vertrekt na een seizoen al bij Ajax. De Apeldoorner ondertekende dinsdagmiddag een contract voor twee jaar bij de nummer drie van de Bundesliga. Beide clubs maakten de tussentijdse overgang van Bosz bekend. Hij had nog een contract tot 2019 bij Ajax. Ook assistent Hendrie Krüzen vertrekt naar Dortmund.

Afgelopen weekend zijn Ajax en Borussia Dortmund het eens geworden over de afkoopsom van het contract van twee seizoenen dat de trainer in Amsterdam nog had. Het zou gaan om enkele miljoenen euro's. Bosz zou zelf vier miljoen per jaar gaan verdienen bij de Duitse bekerwinnaar, die zich bovendien direct heeft geplaatst voor de Champions League van komend seizoen.

Aantrekkelijke speelstijl

De 53-jarige Apeldoornse trainer beleefde een moeilijke start bij Ajax, maar kreeg na de winterstop veel complimenten over de aantrekkelijke speelstijl van zijn ploeg. De club uit Amsterdam moest de landstitel aan Feyenoord laten maar haalde wel de finale van de Europa League.

Geen clausule

Na de verloren Europa League-finale tegen Manchester United (0-2) was Bosz nog stellig over zijn toekomst. 'Ik heb hier een driejarig contract getekend. Bij andere clubs liet ik vaak clausules in mijn contract opnemen. Dat heb ik bij Ajax niet gedaan. Dat zegt wel iets. Ik heb het bij Ajax prima naar mijn zin.'

Bosz was eerder onder meer trainer bij AGOVV Apeldoorn, De Graafschap en Vitesse.