VIDEO: beelden van vechtpartij in Druten

Foto: screenshot videobeelden

DRUTEN - Op internet is een filmpje opgedoken van de massale ruzie in Druten, zondagavond. Op beelden op www.maasenwaalgids.nl is te zien dat met voorwerpen wordt gegooid. Ook is glasgerinkel, geschreeuw en gegil te horen.

Bij de ruzie raakten vier mensen gewond en werden acht auto's vernield. De politie pakte een man van 50 uit Tiel op. Een van de slachtoffers zou met een mes zijn gestoken. Van een woning sneuvelde een ruit. Volgens een betrokkene zou de ruzie te maken hebben met niet-uitbetaalde werkuren en ging aan de vechtpartij een achtervolging vooraf. De politie onderzoekt de vechtpartij. Zie ook: Massale vechtpartij Druten

