Sieraden geroofd na babbeltruc: 'Schatten van mensen boden zelfs nog koffie aan'

TIEL - Een bejaard echtpaar is in Tiel beroofd van hun gouden sieraden. 'Een echte babbeltruc. Het is triest, die mensen zijn zeventig jaar getrouwd. Dan kun je je iets voorstellen bij de leeftijd', vertelt wijkagent Otto van Wijk.

Even na 20.00 uur wordt er bij het echtpaar aangebeld in het Tielse woonzorgcomplex De Vier Gravinnen. Een vrouw in een mantelpakje loopt druk pratend naar binnen. Ze houdt het echtpaar aan de praat. 'Het zijn schatten van mensen, ze boden de vrouw zelfs een kopje koffie aan', vertelt de wijkagent. Na een kwartier vertrekt de vrouw plots weer. Ze zegt nog naar andere mensen toe te moeten.

Het echtpaar blijft verbouwereerd achter en belt de verpleging. Die komt en dan wordt ontdekt dat er ook iemand in de slaapkamer is geweest. 'Vermoedelijk is er tijdens de babbeltruc een tweede persoon naar binnen geglipt', aldus Van Wijk. In de slaapkamer ontdekt het stel dat alle gouden sieraden zijn weggehaald. 'Het is heel triest. Ze waren echt aangedaan, gelukkig is de familie gekomen. Die hebben ze opgevangen. Maar dit is sneu.'