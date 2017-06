Brommer belandt in sloot: bestuurder gewond afgevoerd

Foto: Omroep Gelderland

KOOTWIJKERBROEK - Een bromfietser is maandagavond gewond geraakt toen hij in Kootwijkerbroek (gemeente Barneveld) in een sloot belandde.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 18.45 uur op de Garderbroekerweg. Het slachtoffer miste daar een bocht. De bromfietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Vrienden hebben zijn beschadigde brommer afgevoerd.