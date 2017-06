Basketbalsters Batouwe landskampioen na comeback

BEMMEL - De basketbalsters van Batouwe uit Bemmel zijn maandagavond landskampioen geworden. In de zevende en beslissende wedstrijd werd afgerekend met Grasshoppers.

Daarmee was de comeback voor de Bemmelse formatie compleet. Na vier wedstrijden stond het 3-1 voor Grasshoppers, maar de volgende drie wedstrijden werd gewonnen door Batouwe. In de zevende wedstrijd werd het 57-46.

Batouwe maakt een uitstekend seizoen door, de ploeg was koploper na het reguliere seizoen en maakte dat in de finales af. Eerder dit seizoen wonnen de basketbalsters ook al de beker, toen werd Grasshoppers in de finale verslagen.

De festiviteiten zijn (voorlopig) live te volgen via de stream van iBasketball