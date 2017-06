Cavia gered bij brand: 'Beestje had een engeltje op zijn schouder'

APELDOORN - Een cavia in Apeldoorn moet deze maandag doodsangsten hebben uitgestaan toen er in huis brand uitbrak. De bewoners waren niet thuis, maar gelukkig merkte de brandweer het diertje net op tijd op.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft de cavia geluk gehad. 'Hij heeft echt een engeltje op zijn schouder gehad, want de hele woning stond vol rook.'

Omliggende panden ontruimd

De brand woedde aan het einde van de middag in een appartement aan de Nieuwstraat. Uit voorzorg zijn enkele omliggende panden ontruimd. Rond 18.10 uur was het vuur geblust.

De brand is vermoedelijk in de keuken ontstaan. De oorzaak is niet bekend. Volgens de woordvoerder kunnen de bewoners voorlopig niet terug, omdat er veel rookschade is.