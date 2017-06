'14 jaar? Dan hoor je te voetballen'; Hoevelaken geschokt na aanhouding

HOEVELAKEN - Hoevelaken is geschokt door de dood van Romy en de aanhouding van een 14-jarige jongen op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. 'We durven niet meer alleen te fietsen. Je blijft bang, maar je verwacht niet dat iemand van onze leeftijd zoiets doet', vertellen drie meisjes. Ze zijn 14 jaar.

Het is het gesprek van de dag. Iedereen kende Romy, persoonlijk of via via. 'Het was een lief meisje. Ze sprong weleens bij ons op de trampoline. Vreselijk... Ik heb zelf een dochter van 13 en ik heb er echt pijn in mijn buik van. Mijn dochter en haar vriendinnen zijn er kapot van', vertelt een moeder. 'Dat er nu een 14-jarige is opgepakt.. Het is niet bevatten, ik vind het ook gewoon eng', besluit ze.

Even later uit ook een vader zijn zorgen. 'In wat voor wereld leven we? Durf je je kinderen nog wel over straat te laten gaan.. Ik hoop dat de dader is opgepakt.'

Extra alert

Een jongen vertelt dat er ook in zijn vriendengroep veel over gesproken wordt en dat ze nu extra alert zijn. Vooral op hun vrouwelijke leeftijdsgenootjes.

'Een meisje hoor je altijd thuis te brengen, maar nu bespreek je dat ook gewoon met elkaar, je laat haar niet alleen naar huis gaan en je brengt haar thuis. Dat doen we gewoon.' Ook over de aanhouding van de jongen wordt in de vriendengroep veel gesproken. 'Veertien jaar.. Dan hoor je te voetballen met vrienden.'

