Hulpverleners op school Romy: 'Er is veel ruimte voor de gevoelens van de leerlingen'

DE GLIND - Op de J.H. Donnerschool in De Glind, waar de 14-jarige Romy uit Hoevelaken leerling was, wordt deze dinsdag veel ruimte gegeven aan de gevoelens van de leerlingen en hun ouders.

Medewerkers van de school voor speciaal onderwijs kwamen een dag eerder al bij elkaar om hun verdriet te delen. 'We hadden haar zo graag een andere toekomst gegund', zegt directeur Jan Hofman.

Volgens hem zijn de medewerkers heel verdrietig. 'We verwachten ook dat de kinderen zich zo voelen', voegt hij daaraan toe. Daarom heeft de school besloten extra begeleiding voor hen in te zetten en de komende tijd anders om te gaan gaan met het lesprogramma.

Besloten bijeenkomst voor ouders

Klassikaal zal er aandacht zijn voor de gevoelens; volwassen hulpverleners staan klaar om te helpen. De school wil ook een besloten bijeenkomst organiseren waar ouders en verzorgers hun zorgen en verdriet kunnen uiten en delen. Hofman gaf eerder al aan dat er een herdenkingsplek komt voor Romy.

Het meisje van 14 werd vrijdag dood gevonden in het Utrechtse Achterveld. Een 14-jarige jongen uit Lunteren is aangehouden als verdachte. Maandagavond was in Hoevelaken een herdenkingsbijeenkomst. Die werd bijgewoond door zo'n 200 mensen.

