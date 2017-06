Lange file op A28 na ongeval met meerdere auto's

'T HARDE - Op de A28 richting Amersfoort zijn maandagmiddag ter hoogte van 't Harde zeker drie auto's op elkaar gebotst. Vanwege het ongeval stond er bijna 10 kilometer file.

Volgens Rijkswaterstaat werd het verkeer enige tijd over de vluchtstrook geleid. Ter hoogte van knooppunt Hattemerbroek was een omleiding ingesteld. Rond 17.00 uur was de weg weer vrij.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.