'Ontvoerde' jongen paste niet meer in de auto

ELST - De 13-jarige jongen in Elst die zondagavond ontvoerd leek te worden, was zelf in de achterbak van de auto gaan liggen omdat er geen plek voor hem was. Omstanders wisten dit niet en gingen uit van een misdrijf.

De politie maakte zondag bekend dat er een kind zou zijn ontvoerd en in een kofferbak was gestopt. Jongens in de omgeving waren hier getuige van en alarmeerden de politie. Die zette daarop groot in.

Misverstand

Maar nog geen tien minuten later werd bekend dat de 13-jarige alweer terecht was. Een vrouw had zich op het politiebureau gemeld om te vertellen dat het om een misverstand ging.

De jongen was in de achterbak gaan liggen en de vrouw had daar een snapchat-filmpje van gemaakt en dat voor de grap online gezet met een opmerking over 'een ontvoering'.

