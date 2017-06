Hoevelaken staat stil bij dood Romy, 'iedereen is welkom'

HOEVELAKEN - In Hoevelaken wordt vanavond de 14-jarige Romy herdacht. Het meisje werd afgelopen vrijdag dood gevonden in een sloot in het Utrechtse Achterveld.

De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.30 uur bij de muziekkoepel op het Van Aalstplein. Volgens burgemeester Gerard Renkema van de gemeente Nijkerk, waar het dorp onder valt, is iedereen welkom. Op het Van Aalstplein hangt de vlag halfstok. Foto: Omroep Gelderland Gevoelens delen 'Een ieders gedachten gaan uit naar de familie en nabestaanden van Romy. Het delen van de gevoelens en elkaar als gemeenschap vasthouden en steunen kan behulpzaam zijn bij de verwerking van dit zware verlies en troost bieden aan alle betrokkenen', schrijft Renkema in een persbericht. PVV-leider Geert Wilders betuigde via Twitter zijn medeleven: In het onderzoek naar de dood van het meisje uit Hoevelaken heeft de politie zondagnacht een verdachte aangehouden. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Lunteren. Zie ook: Jongen (14) opgepakt na dood Romy, geen link met dood Savannah