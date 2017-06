Massale vechtpartij Druten: 'Ik ben geslagen met een hamer'

DRUTEN - De grote vechtpartij zondagavond in Druten ging er heftig aan toe. Dat blijkt uit verhalen van getuigen en mensen die erbij betrokken waren.

'Ik ben meerdere keren met een hamer geslagen', vertelt de 19-jarige Yildirim Sengul. De ruzie zou zijn ontstaan na een discussie over werkzaamheden waarvoor niet was betaald.

Zeker vier mensen raakten gewond bij het gevecht. Auto's werden in brand gestoken en vernield en een ruit van woning werd ingegooid met een baksteen. Tientallen mensen waren er volgens de politie bij betrokken. Agenten hebben een persoon opgepakt en verwachten dat er nog meer arrestaties volgen. Wat er precies gebeurd is zondagavond, is volgens de politie nog niet duidelijk.

Hamers en messen

Maar dat het heftig was staat vast. Yildirim Sengul was erbij en vertelt zijn versie van het verhaal. Hij laat de wonden op zijn hoofd en armen zien. 'We gingen mijn oom ophalen in Tiel. Op de terugweg werden we achtervolgd door andere auto's die ons wilden laten stoppen', vertelt hij. 'Ze zijn ons gevold naar Druten. Toen ik uitstapte werd ik neergeslagen. Een jongen met een hamer begon toen op me in te slaan.'

Ook zijn broer raakte gewond. 'Hij is in zijn arm gestoken met een shoarmames. Die jongen riep dat hij iedereen dood ging maken. In het Radboud Ziekenhuis hebben ze mijn broer geopereerd. Hij kon twee vingers niet meer bewegen.'

Ruzie over werk dat niet betaald werd

Volgens Yildirim is de ruzie ontstaan tussen zijn oom en de mannen over niet-uitbetaalde werkuren. Een van de betrokkene uit Tiel, die anoniem wil blijven, zegt overigens dat het verhaal van Yildirim niet klopt. Hij zegt dat de mannen uit Druten in Tiel iemand in elkaar geslagen hebben en daarom achtervolgd werden toen ze terug reden. De politie kan beide versies niet bevestigen.

Verslaggever George Borghouts sprak met meerdere mensen in de wijk.

