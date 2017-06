Rob de Nijs uit Groesbeek ziet eigen auto in vlammen opgaan

Foto: Rob de Nijs

GROESBEEK - De auto die in de nacht van zondag op maandag in vlammen opging, is van de Groesbeekse zanger Rob de Nijs. Hij zat om 0.40 uur klaarwakker in zijn bed na een harde knal. 'Ik keek uit het raam en zag tot mijn verbazing dat mijn auto in de fik stond', vertelt De Nijs.

De Nijs belde 112 en de politie en brandweer waren snel ter plaatse. De Nijs: 'Het was nog even link want de vlammen sloegen hoog uit en de auto stond dicht tegen de heg van de overburen geparkeerd. Ik heb hen snel wakker gemaakt.' Rob de Nijs maakte onderstaande beelden van de brand: Nadat de brand was geblust, kon de hele buurt terug naar bed. Maar De Nijs kon de slaap niet vatten: 'Ik heb een hele tijd wakker gelegen.' Oorzaak nog onbekend Over de oorzaak van de brand kan hij slechts speculeren. 'Ik heb gisteren niet met mijn auto gereden en hij vliegt natuurlijk niet zomaar in de fik, maar de politie kon nog niets zeggen. Ik weet wel dat er onlangs twee andere auto's in de buurt in de brand zijn gestoken', zegt hij. De Nijs is, net als zijn oudere Gelderse naamgenoot uit Bennekom, zanger. Gelukkig stond er voor deze maandag geen optreden op het programma. 'Zaterdag heb ik pas weer een concert, wat dat betreft heb ik geluk gehad.'