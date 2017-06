Oproep burgemeesters: ouders, pas op uw kinderen

NIJKERK - Ouders moeten extra alert zijn waar hun kinderen naartoe gaan en met wie ze in contact staan. Die oproep doet burgemeester Gerard Renkema van Nijkerk na de dood van de 14-jarige meisjes Romy en Savannah.

Renkema doet zijn oproep samen met de burgemeesters van Bunschoten en Leusden. De drie burgervaders merken dat er veel zorgen leven bij ouders.

In een verklaring raden ze ook jonge mensen aan zoveel mogelijk bij elkaar te blijven en niet onnodig alleen naar verlaten plaatsen te gaan. Daarnaast moet iedereen verdachte situaties direct melden bij de politie.

De burgemeester van Bunschoten op YouTube:

In de afgelopen dagen werden de lichamen van de twee vermiste meisjes gevonden in Achterveld en Bunschoten in de provincie Utrecht.

Van Romy uit Hoevelaken heeft de politie bekendgemaakt dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Over de omstandigheden rond de dood van Savannah heeft de politie nog geen uitspraken gedaan.

Zie ook:

Identiteit overleden meisje (14) uit Hoevelaken bekend