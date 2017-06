Hartstikke droog: vrees voor natuurbranden en dus code oranje

Foto: Archief Omroep Gelderland

UDDEL - Het is zó droog in het noorden en oosten van Gelderland, dat vanaf vandaag code oranje van kracht is. De brandweer vreest voor natuurbranden.

Boven de Veluwe en natuurgebieden in de Achterhoek en Twente voert de brandweer controlevluchten uit met een vliegtuigje. Daarnaast rukt de brandweer in geval van brand met vier tankautospuiten uit in plaats van met één of twee voertuigen. Als er een natuurbrand uitbreekt, zal deze zich door de droogte namelijk sneller uitbreiden. De brandweer bekijkt van dag tot dag of de extra maatregelen nog nodig zijn.