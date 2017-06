Woningbrand in Zutphen geblust, bewoners in veiligheid

Foto: Twitter/Hippe uut Zutphen Foto's: Twitter/Hippe uut Zutphen Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - In een woning aan de Bloementuin in Zutphen woedde maandagochtend een grote brand. De vlammen kwamen uit het dak en de brandweer werkte met man en macht om de brand onder controle te krijgen. Inmiddels is de brand geblust.

De bewoners verlieten het pand, een rijtjeswoning, op tijd. Ook bewoners van de naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Verslaggever Vera Eisink gaf kort voor 8.30 uur een verslag van wat ze zag: Woordvoerder André Meilink van de brandweer op Radio Gelderland eerder vanochtend: Om het vuur te blussen rukte de brandweer uit met vier tankautospuiten en een hoogwerker. Twee tankauto's werden gebruikt om het vuur na te blussen, de andere twee auto's waren er om de aangelegen woningen tegen het vuur te beschermen. Van de woning zijn de kap en de eerste verdieping uitgebrand, naastgelegen woningen zijn behouden gebleven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.