Auto volledig uitgebrand in Groesbeek

Foto: ViWa Media

GROESBEEK - In de nacht van zondag op maandag is in Groesbeek een auto uitgebrand. Het voertuig stond geparkeerd aan de Bezembinder.

De brand brak rond 0.40 uur uit. De brandweer heeft de brand geblust, maar van de auto bleef weinig over. Het voertuig is door een berger opgehaald. Precies een maand geleden brandden in Groesbeek op een zondagnacht ook twee auto's uit. Deze branden werden aangestoken. De politie vermoedt dat het bij deze brand ook om brandstichting gaat. Er is een onderzoek ingesteld.