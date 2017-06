Tientallen op de vuist; 4 gewonden, 8 auto's vernield en arrestatie

DRUTEN - Bij een massale vechtpartij in Druten zijn zondagavond zeker vier mensen gewond geraakt. En zeker acht auto's werden vernield. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij de vechtpartij betrokken. Er is maandag een persoon opgepakt. Waarschijnlijk volgen er later op de dag nog meer arrestaties.

Rond 23.00 uur kreeg de politie een melding dat meerdere mensen vochten op straat. Ook zou er met auto's op elkaar ingereden zijn en stond op de Heerseweg een auto in brand. Toen de politie aankwam, was de chaos compleet. Zeker acht auto's waren vernield.

Door verhalen van omstanders vond de politie in een huis in de wijk zeven mannen die bij de vechtpartij betrokken waren. Drie van hen zijn inwoners van Druten. Ze zijn 19, 20 en 55 jaar.

Een aantal van hen had verwondingen en moest naar het ziekenhuis. Later vond een politiehond ook nog een 50-jarige man uit Tiel die zich verstopte in de bosjes. Hij was gevlucht. De politiehond heeft de man gebeten.

'Mijn zoon werd gestoken met een shoarma mes'

Volgens verslaggever George Borghouts zijn sporen van de vechtpartij overal nog te zien. Ruiten van auto's liggen aan diggelen en de voorruit van een woning is ingegooid met een baksteen.

Borghouts sprak met de Turkse bewoner van het huis. Zijn zoon raakte gewond. 'Hij is gestoken met een shoarmames en geopereerd in het Radboudumc', vertelt hij. 'Ook is mijn broer bedreigd met een pistool.'

Uit de hand gelopen ruzie

Volgens de Turkse bewoner is een groep mannen naar de wijk toegekomen nadat eerder een ruzie uit de hand gelopen was. Waar die over ging is niet duidelijk. Ook de politie weet niet precies wat er gebeurd is en zoekt naar getuigen.

Volgens andere bewoners in de wijk is het normaal een rustige plek. 'Er gebeurt hier normaal nooit wat', aldus een bewoner.

