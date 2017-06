Meisje (16) in ziekenhuis na ernstige mishandeling

APELDOORN - Een 16-jarig meisje uit Apeldoorn is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig mishandeld in het centrum van Apeldoorn. Het meisje ligt in het ziekenhuis.

De politie hoort op dit moment getuigen en betrokkenen om te achterhalen wie er verantwoordelijk is voor de mishandeling. Ook zegt de politie onderzoek te doen naar hoe er in eerste instantie is gereageerd op de melding van de vader van het meisje. 'Het ziet er naar uit dat er niet meteen adequaat gereageerd werd, ook al schenen de verwondingen op dat moment minder ernstig. Overigens mogen burgers ook in dergelijke situatie rekenen op een snelle reactie van de politie. Dit is echter direct hersteld; deze zaak krijgt topprioriteit.'