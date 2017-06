'Ontvoerde' jongen weer terecht; grap pakt verkeerd uit

ELST - De ontvoering van het kind in Elst bleek om een grap te gaan, die verkeerd werd geïnterpreteerd door omstanders. Dat zegt de politie. Even na 22.00 uur maakte de politie bekend dat er een kind zou zijn ontvoerd en in de kofferbak was gestopt.

Maar even later was de lucht geklaard. Jongens in de omgeving hadden het voorval gezien en sloegen alarm. Daarop ondernam de politie direct actie en zette groot in. Maar binnen een paar minuten was het kind alweer terecht. Over de inhoud van de grap wil de politie geen informatie geven.