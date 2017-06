Vandaag moet het gebeuren: Achterhoeker zwemt van Gibraltar naar Marokko

GIBRALTAR - Roel van Beek uit 's-Heerenberg gaat vandaag proberen om van Gibraltar naar Marokko te zwemmen. 'De klap is gegeven, we gaan het proberen.'

Van Beek vertrekt om 9.00 uur uit Gibraltar.

De zeeëngte tussen Spanje en Marokko is op het smalste stuk 14 kilometer breed. Van Beek: 'En dan is het de bedoeling dat ik vijf uur later aankom. Het grootste doel is om de overkant te halen, maar de snelste Nederlander deed het in vijf uur en acht minuten. Ik wil daar onder komen.'

De Achterhoeker probeerde eerder tot twee keer toe het Kanaal over te zwemmen. Beide pogingen mislukten.

Rond een uur of 14.00 is dan dus duidelijk of Van Beek de overkant heeft gehaald en of hij een record kan bijschrijven.

De zwemtocht van Van Beek is via 'track and trace' op internet te volgen. Dat kan via deze link. Vul dan in het zoekscherm de naam Columba One in.

Eerder vertelde Van Beek bij Regio8 over zijn bijzondere missie:

