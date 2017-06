Achterhoeker zwemt nog niet van Gibraltar naar Marokko

GIBRALTAR - Roel van Beek uit 's-Heerenberg wilde vandaag proberen om van Gibraltar naar Marokko te zwemmen. Maar het weer zit tegen.

Van Beek zou om 9.00 uur uit Gibraltar beginnen aan de oversteek. Hij weet nog niet wanneer hij deze week een nieuwe poging waagt.

Op Radio Gelderland deed Van Beek weinig moeite om zijn teleurstelling te verbergen. 'Midden op zee zijn de golven 1,5 tot 2 meter hoog en zijn er windstoten van 70 tot 80 kilometer per uur.'

Maarten Daam sprak met de zwemmer:

De Achterhoeker probeerde eerder tot twee keer toe het Kanaal over te zwemmen. Beide pogingen mislukten.

De zeeëngte tussen Spanje en Marokko is op het smalste stuk 14 kilometer breed. Wanneer hij te water gaat, wil hij in vijf uur de Noord-Afrikaanse overkant halen. 'Het grootste doel is om de overkant te halen, maar de snelste Nederlander deed het in vijf uur en acht minuten. Ik wil daar onder komen.'

Eerder vertelde Van Beek bij Regio8 over zijn bijzondere missie:

Zie ook:

Kanaalzwemmer opgenomen in ziekenhuis