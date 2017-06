Haalt 'ie het of niet? Fierljeppen in Gelderland

ALTFORST - Het lijkt misschien gek: fierljeppen in Gelderland. Maar in Altforst is het een traditie. Daar waren dit jaar voor de 39e keer de Open Maas en Waalse kampioenschappen fierljeppen.

Elk jaar veel bekijks, vanwege het sportieve aspect, maar ook omdat er nog wel eens eentje in het water valt uiteraard. Toch is het niet altijd even makkelijk om deelnemers te vinden, vooral omdat het een blessuregevoelige sport is.

Het evenement is in het leven geroepen om de deelnemende verenigingen een steuntje in de rug te kunnen geven en om de leefbaarheid in het dorp te kunnen waarborgen.

Voor de één is er roem, voor de ander een nat pak: