'Mogelijke verbanden Romy en Savannah onderzocht'

HOEVELAKEN - De politie zegt mogelijke verbanden tussen de dood van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken en de vondst van het lichaam van de eveneens 14-jarige Savannah, uit Bunschoten, te onderzoeken.

'Of er een verband is, is onbekend. Die vraag stellen wij onszelf natuurlijk ook. Uiteraard houdt de politie met verschillende scenario’s rekening en waar verbanden zijn, worden deze onderzocht', aldus de politie op hun site. Wel zegt de politie dat de zaken van Romy en Savannah als twee losstaande zaken worden behandeld. Het lichaam van Romy werd afgelopen vrijdag gevonden in Achterveld. Het lichaam van Savannah zondag in Bunschoten, zij werd sinds donderdag vermist.

Ook zegt de politie bekend te zijn met signalen dat twee mannen in een donkere auto meisjes zouden hebben lastig gevallen. Achterveld en Bunschoten liggen ongeveer twintig kilometer bij elkaar vandaan.

Zie ook: