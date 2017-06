Gelderland wemelt van de lieve opa's en oma's: 'Zoete inval voor logeerpartijen'

ARNHEM - Het is zondag opa- en oma dag. Een oproep op Radio Gelderland en Facebook voor de liefste opa en oma van onze provincie leverde tientallen reacties op.

Gelderland wemelt van de leuke grootvaders en -moeders, zo blijkt. Want bij opa en oma mag je vaak ook net iets meer dan bij je ouders. Hieronder een kleine selectie van de reacties.

Natasja Verstege Hankel uit Doetinchem weet wel wie ze moet nomineren. 'Anneke Freddy en Freddy Den Hartog zijn de liefste opa en oma omdat ze altijd voor hun kinderen en kleinkinderen klaar staan al is het soms ten koste van henzelf, ook de bonus-kleinkinderen beschouwen ze nog als eigen!'

'Mijn opa Andre Koss', zegt Nicky de Haas over haar grootvader uit Dieren. 'Vroeger bracht en haalde hij mij altijd. Mocht ik niet alleen naar de kroeg, dus opa reed wel. Elk weekeind naar Idols in Hilversum met vriendinnen, opa reed wel. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan maar nu is hij sinds 10 weken overgrootvader en ook daar straalt de liefde naar mijn dochter er van af.'

'Opa Piet is de liefste en de stoerste opa van de hele wereld. Als we bij opa gaan logeren gaan we altijd leuke dingen doen, ook oma Annemieke is de liefste en de mooiste vrouw, helaas is ze nu een sterretje', zegt Berdina Kroon.

Samantha van der Heijden uit Heerewaarden noemt Annasalomea Esch. 'Vandaag is ze jarig! Ze heeft iedere dag heel veel pijn maar als de kids er zijn loopt en gaat ze daar gewoon doorheen om het voor hen zo leuk mogelijk te maken! Met als gevolg dat ze daarna gebroken is.'

Annie Navis uit Aalten vraagt: 'Geldt een alleenstaande oma ook? Dan komt Diny de Vos-Veerbeek zeker in aanmerking voor beste oma. Haar kleinkinderen zijn allemaal geboren na overlijden van opa Jan. Maar regelmatig is oma Diny's huis zoete inval voor logeerpartijen. Vier kids tegelijk, van 1 tot 6 jaar... En de ouders allebei werken. Oma Diny stapt 's morgens heel vroeg in de auto om op te passen, ook al is dat zo'n 25 km rijden.'

Eigenlijk zijn ze allemaal lief

Tot slot mooie woorden van Elly Jeths. 'Alle opa's en oma's zijn kanjers. Ik vind dat we ook aan die opa's en oma's moeten denken die door wat voor omstandigheden ook, niet de kans (meer) krijgen dat te zijn. Kinderloosheid, ruzie of scheiding. Aan deze mensen mogen we ook wel eens denken. En nee ik zit en ken niemand in die situatie. Er zijn ook grootouders waar erg weinig naar omgekeken wordt.'