A18 bij Doetinchem korte tijd dicht door bermbrand

DOETINCHEM - De A18 van Zevenaar richting Enschede is bij Doetinchem zondagavond even dicht geweest vanwege een bermbrand. Volgens een ooggetuige vatte een auto vlam, waarschijnlijk sloeg dat over op de berm.

De brandweer had het vuur snel onder controle, daarna kon de weg gedeeltelijk worden vrijgegeven. Een rijstrook is nog afgesloten omdat de auto nog moet worden weggesleept.