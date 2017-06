Vermist meisje (15) Zaltbommel terecht

ZALTBOMMEL - Het meisje van 15 dat in Zaltbommel werd vermist, is veilig en wel aangetroffen in Gorinchem. Dat maakte de politie zondagavond bekend.

De politie schakelde Burgernet in om haar te vinden, maar dat leverde in eerste instantie niet het gewenste resultaat op. Rond 18.45 uur kon worden gemeld dat het meisje was gevonden. Ze is herenigd met haar familie.