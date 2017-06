Meisje (15) vermist in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - De politie is in Zaltbommel op zoek naar een meisje van 15. De politie schakelde Burgernet in om haar te vinden, maar dat leverde vooralsnog niet het gewenste resultaat op.

Ze is 1 meter 65 lang, met halflang donkerblond haar en een stevig postuur. Ze draagt een zwart leren jas en heeft een grijs-zwartwit gestreept rokje aan. Ook draagt ze een zwarte legging.