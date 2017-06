'Intens verdriet'; school verbijsterd na dood Romy

HOEVELAKEN - Bij de J.H. Donnerschool in De Glind zijn ze verbijsterd door de dood van de 14-jarige leerling Romy. Haar lichaam werd afgelopen vrijdag in Achterveld gevonden. 'Verschrikkelijk. We zijn ontzettend geraakt. Om een leerling op deze manier te verliezen, dat willen wij niet. Ik heb er eigenlijk gewoon geen woorden voor', vertelt directeur Jan Hofman.

Romy is volgens de politie door geweld om het leven gekomen. Hofman kreeg het nieuws zaterdag te horen. 'Wij hebben alle leerlingen gebeld en de ouders en de leerlingen een mail gestuurd. Aanstaande dinsdag komt er een herdenkingsplek voor Romy.' Ook is er dan politie aanwezig, zodat de leerlingen vragen kunnen stellen. 'Leerlingen moet echt de ruimte hebben om individueel met volwassen in gesprek te kunnen gaan.' Volgens Hofman was Romy een geliefde leerling. 'Een fijne leerling. Dit is een verlies voor onze school en voor Hoevelaken. Het is intens verdriet van kinderen die goed met elkaar op kunnen schieten. Dit raakt mij ontzettend.' Zie ook: Getuigen melden zich na drama Hoevelaken

