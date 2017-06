Gescheurd ooglid kost bokser Koemans finale

GDAƃSK - Bokser Stanley Koemans uit Zelhem mist de finale van het toernooi in het Poolse Gdansk door een flinke scheur in zijn ooglid. Hierdoor kan hij zijn titel niet prolongeren.

Koemans liep de blessure zaterdag op in de halve finale. 'Ik bokste tweeënhalve ronde echt een hele goede wedstrijd. En toch wilde ik in ronde drie nog tempo erbij doen om zeker het verschil te maken. Ik stapte te diep in en mijn tegenstander stapte ook in en toen kwamen we met de hoofden tegen elkaar en had ik een grote scheur in mijn ooglid. Dus toen was het einde partij', blikt de Achterhoeker terug.

REGIO8 sprak met Koemans:

Na de wedstrijd, die hij overigens won, werd bij de dokter de ernst van de blessure duidelijk. 'Het was een hele flinke wond. Ook heel diep en dat maakt het vooral erg. Als het alleen een klein sneetje is, kunnen ze hem dichtplakken en dan kan ik gewoon met hechtpleisters door boksen. Maar omdat het zo diep is, moesten ze ook onderhuids hechten', legt Koemans uit.

Zeven hechtingen

In totaal kreeg de bokser zeven hechtingen in zijn ooglid; drie onderhuids en vier zichtbaar. 'De komende weken is het geen contact op het hoofd om die wond echt goed te laten herstellen.'

Wie denkt dat de Zelhemmer nu gaat stilzitten, heeft het mis. 'Ik train wel gewoon door, alleen mag ik de komende paar weken geen wedstrijden boksen. Het is afwachten, maar ik verwacht dat ik over een maandje weer de ring in stap.'

