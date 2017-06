Getuigen melden zich na drama Hoevelaken

HOEVELAKEN - De politie heeft een paar tips gekregen over het meisje uit Hoevelaken dat vrijdag dood is gevonden in het water bij Achterveld, provincie Utrecht. Ook hebben een paar getuigen zich gemeld, zegt de politie.

Wat de getuigen gezien hebben is niet duidelijk. De tips hebben vooralsnog nergens toe geleid, meldt een politiewoordvoerder.

Het slachtoffer is de 14-jarige Romy uit Hoevelaken. Volgens de politie is ze door geweld om het leven gekomen. De politie doet onderzoek naar haar dood. Haar lichaam is vrijdagmiddag gevonden in het water door iemand die daar zijn hond aan het uitlaten was.

Na de melding zette de politie de omgeving groots af voor onderzoek, waarbij speurhonden werden ingezet. Met behulp van een politiehelikopter werden overzichtsfoto's van de omgeving gemaakt.

Niet terug uit school

Het meisje stond niet als vermist opgegeven, maar kwam vrijdagmiddag niet uit school terug. De vader van het slachtoffer is zelf nog op zoek gegaan naar zijn dochter. Hij zag daarna in Achterveld de politie zoeken. Agenten hebben hem op de hoogte gesteld en naar huis gebracht.

'Zij is gewoon uit school, denken wij, weggegaan en fietste via Achterveld zo naar Hoevelaken toe. Uiteindelijk is er in Achterveld iets misgegaan', legt politiewoordvoerder Bernhard Jens uit.

De politie heeft voldoende sporen gevonden om uit te gaan van een misdrijf. 'Die sporen kunnen we nog niet delen met jullie.' Er zit een groot rechercheteam op de zaak. Een dader is nog niet in beeld. 'Daar is het nog te vroeg voor. Wij nu bezig om te kijken of we kunnen reconstrueren wat er nou gebeurd is.'

Mensen die vrijdagmiddag in Achterveld iets hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

