Kleuter vliegt in brand op verjaardagsfeest

PUTTEN - Een 5-jarige jongen uit Putten is zaterdagavond in brand gevlogen op een verjaardagsfeest. Het kind liep daarbij ernstige brandwonden op.

Het drama gebeurde in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland toen iemand in de tuin bezig was met een fakkel. Omdat daarbij een brandende vloeistof werd gebruikt, ontstond er een grote steekvlam. Die zette het jongetje in brand.

Iemand die in de buurt was, is daarop met het kind in een sloot gesprongen. De 5-jarige is later overgebracht naar het ziekenhuis.