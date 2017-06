Man ziekenhuis in geslagen na verkeersruzie

TWELLO - Een verkeersruzie in het centrum van Twello (gemeente Voorst) is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgemond in een zware mishandeling.

Een man van 26 op een scooter kreeg in het dorp woorden met de twee inzittenden van een kleine donkerkleurige auto. Na de verkeersruzie reed de man door naar het nabijgelegen Deventer. Eenmaal daar werd hij op de kruising van de Noordzeestraat met de Mr. H.F. de Boerlaan afgetuigd. Met voorwerp tegen het hoofd geslagen Volgens de politie sloegen de belagers hem onder meer met een voorwerp tegen het hoofd en ook vernielden ze zijn scooter. Het slachtoffer wist uiteindelijk te ontkomen. Hij rende weg in de richting van de Zutphensestraat, waar iemand hem later aanzag voor een inbreker en de politie alarmeerde. De Deventenaar is met ernstig letsel opgenomen in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar de daders. Vermoedelijk gaat het om de personen waar hij eerder ruzie mee had.