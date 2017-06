Dieven hangen gestolen aanhangwagen achter fiets

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De politie in Arnhem heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee dieven aangehouden. De mannen vielen op doordat een van hen een aanhangwagen aan zijn fiets had vastgemaakt. Deze bleek gestolen.

Surveillerende agenten zagen het duo rond 4.30 uur fietsen in de wijk Presikhaaf. Ze besloten de mannen aan te spreken, maar in plaats van te stoppen gingen die ervandoor. Politiehond Een van hen kon snel worden aangehouden, maar de ander fietste hard weg in de richting van de Intratuin. Met behulp van een politiehond kon deze verdachte uiteindelijk ook worden aangehouden. Hij bleek zich verstopt te hebben tussen het riet. De eigenaar van de aanhangwagen woonde een straat verderop en heeft aangifte gedaan van de diefstal.