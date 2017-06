Geboorte koekoeksjong in nest: kijk hier live

Foto: Vogelbescherming

OOIJ - Het leven van een koekoeksjong in de Ooijpolder bij Nijmegen is sinds zondag te volgen via een webcam. Volgens de Vogelbescherming is dit uniek, want nog nooit eerder was een koekoeksjong live via internet te volgen. Het ei komt naar verwachting over een paar dagen uit.

De koekoek is een parasitaire vogel: moeder koekoek legt haar ei in het nest van een andere vogel. Het ei lijkt sterk op dat van de gastouder. In dit geval is het gelegd in het nest van een kleine karekiet in de Ooijpolder bij Nijmegen. Zodra dit ei uitkomt, zal het vogeltje de andere eieren of kuikens onschadelijk maken. Zo heeft het jong de moeder helemaal voor zich alleen. Dat zal een bijzonder gezicht opleveren, denkt de Vogelbescherming: een groot jong met een heel kleine moeder. Kijk hier live naar de webcam van de Vogelbescherming van het nest in de Ooijpolder: Bron: Vogelbescherming