Overvallers maken geld én een blikje cola buit

NIJMEGEN - Het filiaal van Domino's Pizza aan de Groenestraat in Nijmegen is zaterdagavond overvallen. Dat meldt een medewerker van het bedrijf.

Twee mannen drongen rond 22.30 uur de zaak binnen. Een van hen hield de medewerkers met een vuurwapen onder schot. Ondertussen haalde de ander de kassa leeg. De overvallers gingen er uiteindelijk met geld én een blikje cola vandoor. Er waren geen klanten in de zaak.

Fors geldbedrag

Vermoedelijk hebben de mannen tussen de 250 en 500 euro buitgemaakt. De een is 1.88 meter lang, ongeveer 25-30 jaar en heeft een normaal postuur en donker haar. De ander is ongeveer 2 meter lang en heeft een normaal postuur. Ook hij is 25-30 jaar oud en heeft een donkere huidskleur en kort zwart kroeshaar. Hij had een geel-blauwe plastic tas bij zich.