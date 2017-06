Batouwe kan maandag landskampioen worden

BEMMEL - De basketbalsters van Batouwe kunnen maandag in Bemmel de landstitel binnenhalen. De Gelderse dames wonnen zaterdagavond met 48-38 van Grasshoppers in Katwijk en dwongen zo een beslissende wedstrijd af.

Als Batouwe had verloren in Katwijk, was de titel naar Grasshoppers gegaan. Dat gebeurde dus niet, waardoor pinkstermaandag de beslissing valt.

De ploeg van assistent-coach Anouk Biesters kwam in de finaleronde, die over meerdere wedstrijden gaat, op een 3-1 achterstand. Inmiddels staat het in de play-offs 3-3 en komt het dus neer op de laatste wedstrijd.

In 2015 werd Batouwe kampioen van Nederland.