Enorme ravage na aanrijding in Barneveld

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Er is zaterdagavond ravage ontstaan op de Scherpenzeelseweg in Barneveld. Er kwam rond 20.45 uur een personenauto in botsing met een klein busje.

Er raakte bij de aanrijding niemand gewond. Wel was de weg enige tijd afgesloten voor het verkeer. Dat kwam door enorme berg met spullen die op de weg terecht kwam. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland In de wagen zaten vijf personen. Het busje kende een inzittende.