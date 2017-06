Moeder Estavana Polman bedenkt naam baby

ARNHEM - Estavana Polman is bezig aan de laatste loodjes van haar zwangerschap. De handbalster uit Arnhem is deze maand uitgerekend.

Samen met vriend Rafael van der Vaart krijgt ze haar eerste kindje. 'Ik ben echt benieuwd. Van mij mag ze komen. Dan kunnen we lekker samen knuffelen', vertelt Polman in een gesprek met Telegraaf TV.

De zwangerschap verloopt naar wens. 'Ik voel me top. Heb niets te klagen. Het is alleen lastig om mijn sokken en schoenen aan te doen.'

De naam van de kroost is al bekend. 'Mijn moeder heeft geholpen met de naam. Zij kwam ermee. We hadden niet meteen het gevoel dat dit dé naam zou zijn. Maar dat veranderde, omdat er ook geen betere kwam. Er is dus wel een naam die bovenaan ons lijstje staat. Maar als we de kleine straks echt zien, hakken we de knoop door.'

